BAL temsilcisi bugün belli oluyor

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grubu Yozgatspor’un altında bitiren Sorgun Belediyespor, Mustafa Bacanlı Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’ni zirvede tamamlayan Yozgat Belediyesi Bozokspor ile bugün Bozok Stadı dış sahasında saat 15.00’da karşı karşıya gelecek. Kazanan takımın Bölgesel Amatör Lige yükseleceği müsabakaya iki takımda iddialı hazırlandı. Yozgat Belediyesi Bozokspor Antrenörü İlhan Özbey, uzun ve yorucu bir sezonun ardından hedeflerine ulaşmak için önlerinde sadece bir müsabakanın kaldığını söyledi. Bu sezon Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Sorgun Belediyespor ile bugün Bozok Stadı dış sahasında karşı karşıya geleceklerini hatırlatan Özbay, ‘’Bu sezon ki verdiğimiz emeklerin karşılığını bugün oynayacağımız müsabaka ile alacağımıza inanıyorum. Buraya kadar çok özverili bir şekilde mücadele ederek geldik ve Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde namağlup şampiyon olarak tamamladık. Bugün de Sorgun Belediyespor’u mağlup ederek sezon başında koyduğumuz Bölgesel Amatör Ligi hedefine ulaşacağız’’ dedi.

Sorgun Belediyespor Antrenörü Mehmet Demirbilek ise, bugün Yozgat Belediyesi Bozokspor ile çok zor bir müsabakaya çıkacaklarını belirtti. Ligdeki kaderlerinin belirleneceği müsabakayı mutlak suretle kazanmaları gerektiğinin altını çizen Demirbilek, ‘’Bugün Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi şampiyonu Yozgat Belediyesi Bozokspor ile karşı karşıya geleceğiz. Sezona Bölgesel Amatör Ligi şampiyonluğu parolası ile başladık. İyi de mücadele etmemize karşılık özellikle ligin ikinci yarasında beklemediğimiz puan kayıpları bizi grup liderliğinden uzaklaştırdı. Ligin bitimine 3 hafta kalana kadar zirve iddiamızı sürdürdük, ancak olmadı ve ligi Yozgatspor’un altında bitirdiğimiz için de Bölgesel Amatör Lige yükselme baraj müsabakası oynamak durumunda kaldı. Bugün Yozgat Belediyesi Bozokspor ile Bölgesel Amatör Lige devam etme yada etmeme müsabakasına çıkacağız. Bu müsabakaya çık iyi hazırlandık, güçlü rakibimizi yenerek önümüzdeki sezonda Bölgesel Amatör Lig’de mücadele etmek istiyoruz. Uzun, zor ve yorucu bir lig maratonunun ardından bu zor müsabakada inşallah her şey istediğimiz gibi olur’’ diye konuştu.