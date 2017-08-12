BAL sponsoru Spor Toto

2017-2018 ve 2018-2019 futbol sezonlarını kapsayan anlaşmanın imza törenine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Hukuk ve Mali İşlerden Sorumlu Başkanvekili Hüsnü Güreli, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Spor Toto Teşkilat Başkan Yardımcısı Bünyamin Bozgeyik katıldı.
İleri Gazetesi
12 Ağustos 2017 Cumartesi 07:05
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