BAL sponsoru Spor Toto

Gelişim Ligleri ve Bölgesel Amatör Lig isim sponsoru Spor Toto oldu. Türkiye Futbol Federasyonu ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında dün Ankara'da yapılan anlaşma ile Süper Lig ve TFF 1. Lig kulüplerinin oluşturduğu Gelişim Ligleri (U14, U15, U16, U17 ve U19 yaş kategorileri) ve Bölgesel Amatör Lig (BAL Ligi), Spor Toto Gelişim Ligleri ve Spor Toto BAL Ligi adını aldı.