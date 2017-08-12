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BAL sponsoru Spor Toto

Gelişim Ligleri ve Bölgesel Amatör Lig isim sponsoru Spor Toto oldu. Türkiye Futbol Federasyonu ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında dün Ankara'da yapılan anlaşma ile Süper Lig ve TFF 1. Lig kulüplerinin oluşturduğu Gelişim Ligleri (U14, U15, U16, U17 ve U19 yaş kategorileri) ve Bölgesel Amatör Lig (BAL Ligi), Spor Toto Gelişim Ligleri ve Spor Toto BAL Ligi adını aldı.

BAL sponsoru Spor Toto

Gelişim Ligleri ve Bölgesel Amatör Lig isim sponsoru Spor Toto oldu. Türkiye Futbol Federasyonu ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında dün Ankara'da yapılan anlaşma ile Süper Lig ve TFF 1. Lig kulüplerinin oluşturduğu Gelişim Ligleri (U14, U15, U16, U17 ve U19 yaş kategorileri) ve Bölgesel Amatör Lig (BAL Ligi), Spor Toto Gelişim Ligleri ve Spor Toto BAL Ligi adını aldı.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
12 Ağustos 2017 Cumartesi 07:05
4 Okunma
BAL sponsoru Spor Toto

2017-2018 ve 2018-2019 futbol sezonlarını kapsayan anlaşmanın imza törenine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Hukuk ve Mali İşlerden Sorumlu Başkanvekili Hüsnü Güreli, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Spor Toto Teşkilat Başkan Yardımcısı Bünyamin Bozgeyik katıldı.

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