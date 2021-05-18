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BAL HAZiRAN’DA BAŞLIYOR

TÜRKİYE Futbol Federasyonu tarafından Mayıs ayının son haftasında başlayacağı duyurulan Sorgun Belediyespor ile Çayıralan Esnafspor’un da mücadele edeceği Bölgesel Amatör Ligi şimdi de Haziran ayında başlaması kararlaştırıldı.

18 Mayıs 2021 Salı 00:06
BAL HAZiRAN’DA BAŞLIYOR

Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 2020-2021 Sezonu Bölgesel Amatör Ligi müsabakalarının statüsü belirlenmiş, gruplandırılması ve fikstür çekimi tamamlanmışken TFF Sağlık Kurulu, Covid-19 nedeniyle 09 Nisan 2021 tarihinde şartların elverişli olmamasından dolayı lig organizasyonunun yeni riskler taşıdığı konusunda görüş birliğine vararak ligin Mayıs ayının son haftasına kadar oynatılmaması kararı aldığı hatırlatıldı. Ayrıca, 30 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihlerini kapsayan 17 günlük tam kapanma kararı verilmesi ve bu dönemde takımların antrenman yapmalarının durdurulması Bölgesel Amatör Ligi müsabakalarının başlama tarihini Haziran ayının 1. haftasına çekildiği belirtildi. ‘’Gelinen süreçte, sezon sonunun yaklaşmış olması, sıcakların başlaması, Covid-19 riskinin devam etmesi nedeniyle bazı kulüplerin Bölgesel Amatör Ligde oynama haklarını kaybetmeden bu sezon oynamama taleplerini, bazı kulüplerin de sıkıştırılmış bir takvim ile ligin yeni bir statüyle oynatılması taleplerini dikkate alan Türkiye Futbol Federasyonu, kulüplerin lige katılıp katılmama kararını belirli kıstaslar koyarak kulüplere bırakmıştır. Bu sezon lige katılmayarak 2021-2022 sezonunda lige katılmak isteyen kulüpler EK:1'deki dilekçeyi, bu sezon sıkıştırılmış bir takvim ve yeni bir statü ile lige katılmak isteyen kulüpler ise EK:2'deki dilekçeyi en geç 21 Mayıs 2021 tarihine kadar Federasyona göndereceklerdir’’ denildi. 

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BAL HAZiRAN’DA BAŞLIYOR
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