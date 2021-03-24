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BAL GRUPLARI BELLi OLDU

SORGUN Belediyespor ile Çayıralan Esnafspor’un da mücadele edeceği Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde gruplar belli oldu.

24 Mart 2021 Çarşamba 00:01
BAL GRUPLARI BELLi OLDU

Yozgat temsilcileri 5’inci bölge 4’üncü grupta yer aldı. Sorgun Belediyespor ve Çayıralan Esnafspor’un yer aldığı 5’inci bölge 4’üncü grupta Mucur Yabanlıspor, Yeşil Kamanspor ve Yahşihanspor mücadele edecek. Çift devreli lig usulüne göre oynanacak olan grup müsabakasında birinci sırayı alan takım bölge birinciliği müsabakalarına katılma hakkı kazanırken, son sırada yer alan takım ise kendi yerel ligine dönüş yapacak. Türkiye Futbol Federasyon’u resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, Covid-19 salgınının devam ettiği dikkate alınarak 4 ve daha fazla takımla temsil edilen illerin aynı gruplarda, 1, 2 ve 3'er takımla temsil edilen illerin de, birbirine yakın illerle eşleştirilmesi esasına göre gruplandırma çalışması yapıldığı bildirildi. Yapılan gruplandırmada Bölgesel Amatör Lige katılan 266 takım, 9 ayrı bölgede, 4 takımlı 12, 5 takımlı 22 ve 6 takımlı 18 grupta olmak üzere toplam 52 grupta müsabakalarını oynayacakları kaydedildi. 4 takımlı gruplar üç devreli lig usulüne göre, 5 ve 6 takımlı gruplar çift devreli lig usulüne göre oynanacak. Her grubun birincisi olan takım bölge birinciliği müsabakalarına katılmaya hak kazanırken, grupta en altta yer alan takım kendi ilinin yerel ligine dönüş yapacak. Bölge birinciliğine katılma hakkı kazanan 52 takım, 5 takımlı 2 ve 6 takımlı 7 grup olmak üzere toplam 9 tarafsız grup merkezinde bölge birinciliği müsabakalarını oynayacaklar. 9 bölge birincisi TFF 3. Lig'e çıkma hakkı kazanacak. 2020-2021 Sezonunda Bölgesel Amatör Lig'e 7 ve daha fazla takımla katılan illerin hangi grupta yer alacaklarının kuraları ve tüm grupların fikstür çekimi 26 Mart 2021 Cuma günü saat 15.00'te İstanbul'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kulüp temsilcilerinin katılımı olmadan yapılacak olup, TFF'nin youtube kanalından canlı yayınlanacağı vurgulandı. 

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BAL GRUPLARI BELLi OLDU
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