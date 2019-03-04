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BAL Aşkına

YOZGAT Kamil Kılıçarslan Birinci Amatör Küme Play-Off  müsabakaları başladı.

BAL Aşkına

YOZGAT Kamil Kılıçarslan Birinci Amatör Küme Play-Off  müsabakaları başladı.

04 Mart 2019 Pazartesi 00:00
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BAL Aşkına

Yozgatspor'un şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etmesiyle, önümüzdek sezon Bölgesel Amatör Ligde mücadele hakkını elde etmek isteyen 4 takım kıyasıya mücadeleye başladı. Kadrolarını güçlendiren ekipler, sahadan galibiyetle ayrılabilmek için ter döktü. Play-Off müsabakalarının açılış maçı Sorgun'da oynandı. Sorgun Belediyespor ile Yozgat İl Özel İdarespor arasındakı mücadele 0-0 tamamlandı. Haftanın ikinci karşılaşmasında ise Sorgun Gençlikspor, konuk ettiği Sarıkaya Belediyespor'u 2-1 yendi.

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