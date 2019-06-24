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Bakandan saha sözü

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yozgat'ta evden getirdikleri eski halı ve kilimleri sererek ‘halı saha’ görünümü verdikleri alanda futbol oynayan çocuklara saha sözü verdi.

Bakandan saha sözü

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yozgat'ta evden getirdikleri eski halı ve kilimleri sererek ‘halı saha’ görünümü verdikleri alanda futbol oynayan çocuklara saha sözü verdi.

24 Haziran 2019 Pazartesi 00:00
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Bakandan saha sözü

Bakan Kasapoğlu, ‘Eski halı ve kilimlerle kendi halı sahalarını yaptılar’ başlığıyla servis edilen haberi sosyal medya hesabından paylaştı. Yaptığı paylaşımda çocuklara seslenen Bakan Kasapoğlu, "Sizin halı sahanız kadar renkli olmasa da elimizden gelen en iyi imkanlarla size bir saha yapacağız çocuklar. Çağırırsanız ilk maçı da birlikte yaparız" ifadelerini kullandı.

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