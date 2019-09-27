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Bakan tebrik etti

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Güreş Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcuların da bulunduğu Türkiye Güreş Federasyonu heyetini kabul etti.

Bakan tebrik etti

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Güreş Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcuların da bulunduğu Türkiye Güreş Federasyonu heyetini kabul etti.

27 Eylül 2019 Cuma 00:00
Bakan tebrik etti

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp, serbest stil 125 kiloda gümüş madalya kazanan Taha Akgül ve 57 kiloda gümüş madalya alan Süleyman Atlı ile grekoromen stil 97 kiloda bronz madalya kazanan Cenk İldem, Grekoromen Güreş Milli Takım Teknik Direktörü Salih Bora, Serbest ve Grekoromen Güreş Milli Takım Antrenörleri Abdullah Çakmar, Akif Canbaş, Fırat Bilici, Adem Bereket ve Mehmet Yozgatlı ziyarette hazır bulundu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Yüzümüzü ağarttınız. Gençlerimizin ümidi oldunuz. Özellikle bu topraklar için bir ilham kaynağı oldunuz" dedi. 2020 Tokyo Olimpiyatları ile ilgili sürecin çok önemli olduğuna dikkati çeken Bakan Kasapoğlu, "Rio Olimpiyatları'ndaki 8 madalyadan 5'i güreşten. Sizler bu işi sevgiyle ve aşkla yapıyorsunuz. Ümitlerimiz, umutlarımız Tokyo'da güzel bir şekilde gerçekleşir inşallah. Sizlere güveniyoruz. Sizler de buna inanıyorsunuz. Bu inancı, bu umudu lütfen kaybetmeyin" değerlendirmesinde bulundu. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın da, "Hedef 2020 Tokyo Olimpiyatları. 2016'da olduğu gibi 2020'de de tarih yazacağız. Güreş, Türk sporunun lokomotifi. İnşallah bundan önceki Olimpiyatlarda olduğu gibi 2020 Tokyo'da da kazanacağız. Ay-yıldızlı bayrağı göndere çektireceğiz. Sizlerle birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.

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