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Bakan, Rıza’yı tebrik etti

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan milli sporcu Rıza Kayaalp'i tebrik etti.

30 Nisan 2021 Cuma 00:51
Bakan, Rıza’yı tebrik etti

Bakan Kasapoğlu, yayınladığı tebrik mesajında, ‘’Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp'i kutluyorum. 10'uncu kez Avrupa şampiyonu olarak bizleri gururlandıran Rıza Kayaalp'e Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum. Grekoromen stilde gümüş madalya kazanan 55 kiloda Ekrem Öztürk ve 77 kiloda Yunus Emre Başar'ı da tebrik ediyorum. Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Devam eden şampiyonada mücadele eden sporcularımıza da başarılar diliyorum’’ dedi.

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BakanRıza’yı Tebrik Etti
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