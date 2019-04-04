Bahçelievler’i yenip, kupa alacak

Antrenör Hacı Hüseyin Çelik gözetiminde çalışan kırmızı siyahlı ekip, ligin son haftasında Bahçelievler Belediyespor’u yenerek kupayı galibiyet ile birlikte almayı hesaplıyor. Yozgat Bozokspor Antrenörü Hacı Hüseyin Çelik, İstanbul temsilcisi karşısında galip gelebilmek adına teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüklerini söyledi. Şampiyonluğu garantilemelerine karşılık ligi bırakmadıklarını dile getiren Çelik, ‘’İstanbul temsilcisi Bahçelievler Belediyespor ile oynayacağımız müsabakayı kazanarak ligi galibiyet ile tamamlamak istiyoruz. Deplasmanda almayı planladığımız galibiyet ile kupayı kaldırıp şampiyonluk turu atacağız. Şampiyonluğumuzu geçtiğimiz hafta garantilemiştik, bu hafta alacağımız galibiyet ile de bu şampiyonluğu taçlandırmak istiyoruz’’ dedi.