Bahar şenliğinde buluştular

Yozgat Çözüm Koleji, 4'üncü Bahar Şenliği'ni Türkiye'nin ilk milli parkı olan Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nda öğrenci ve öğretmenlerinin katılımıyla düzenledi. Büyük bir coşku ile gerçekleştirilen şenlikte birbirinden eğlenceli yarışıma ve oyunlarla öğrenciler doyasıya bir gün yaşadılar. Yarışmalarda başarı elde eden öğrencilere ödülleri öğretmenleri tarafından verildi.