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Bahar şenliğinde buluştular

GELENEKSEL olarak yapılan Yozgat Çözüm Koleji Bahar Şenliği'nin 4'üncüsü Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nda çeşitli yarışma ve oyunlar eşliğinde gerçekleşti. 

Bahar şenliğinde buluştular

GELENEKSEL olarak yapılan Yozgat Çözüm Koleji Bahar Şenliği'nin 4'üncüsü Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nda çeşitli yarışma ve oyunlar eşliğinde gerçekleşti. 

18 Mayıs 2018 Cuma 07:00
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Bahar şenliğinde buluştular

Yozgat Çözüm Koleji, 4'üncü Bahar Şenliği'ni Türkiye'nin ilk milli parkı olan Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nda öğrenci ve öğretmenlerinin katılımıyla düzenledi. Büyük bir coşku ile gerçekleştirilen şenlikte birbirinden eğlenceli yarışıma ve oyunlarla öğrenciler doyasıya bir gün yaşadılar. Yarışmalarda başarı elde eden öğrencilere ödülleri öğretmenleri tarafından verildi.

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