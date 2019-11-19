Bahadın Ankara'da şampiyon

Ankara'da yaşayan köylüleri tanıştırmak, kaynaştırmak amacıyla 8 yıldır köyler arası futbol turnuvası etkinliği düzenliyor. Turnuvanın bu yıl ki etkinliğine 22 köy katıldı. Puan durumuyla başlayan, son 8 takımda ise eleme usulüne dönen turnuvanın finalinde Kırkdilim Köyü ile Bahadın karşı karşıya geldi. Nefes kesen final maçında, turnuvanın kazananı Bahadın oldu. Yozgat Demokrat Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Mesut İbiş, federasyonun sosyal ve kültür değerleri korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla 2011'de kurulduğunu söyledi. İbiş, futbol turnuvası ile Ankara'daki Yozgatlıların birbirlerini tanımalarını sağladıklarını kaydetti. Turnuvaya katılan köylüler ise daha önceden tanımadığı kişilerle turnuva sayesinde tanıştıklarını, dostlukların saha dışında da sürdüğünü anlattı