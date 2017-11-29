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-Bafra hazırlıkları sürüyor

VOLEYBOL Erkekler İkinci Lig’i Üçüncü Grup’ta mücadele eden Sorgun Belediyespor, Bafra Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

-Bafra hazırlıkları sürüyor

VOLEYBOL Erkekler İkinci Lig’i Üçüncü Grup’ta mücadele eden Sorgun Belediyespor, Bafra Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

29 Kasım 2017 Çarşamba 07:05
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-Bafra hazırlıkları sürüyor

İki haftadır maç yapmayan ama lig hazırlıklarını sürdüren Sarı Siyahlı ekipte, Antrenör Soner Arslan, hedefe ulaşmak için çok çalıştıklarını ve çalışmaya da devam edeceklerini söyledi. Son iki haftadır müsabaka oynamadıklarını hatırlatan Arslan, ‘’Önceki hafta ligi maç yapmadan bay geçirdik, geçen hafta ise rakibimiz sahaya çıkmama kararı aldığı için yeni müsabaka oynamadık ama iki haftada maç yapmadık diye de antrenmanlarımızı bırakmadık. Oyuncularım bu 15 günlük süreçte birkaç gün izin kullandıktan sonra sanki maç oynayacakmış gibi hazırlıklarımızı aralıksız sürdürdük’’ dedi.

Antrenör Arslan, şuanda ligde maç eksiğinin bulunduğu, bu nedenle ikinci sırada yer aldıklarını hatırlattı. Arslan, ‘’Hedefimiz grubumuzu şampiyon olarak bitirip Play-Off’lara kalmak. Bunun içinde çok çalışmamız gerekiyor. Oyuncularım özverili bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Hafta sonu Bafra Belediyespor ile deplasmanda karşı karşıya geleceğiz. Bu zorlu müsabakayı kazanarak yolumuza emin adımlarla devam etmenin hesaplarını yapıyoruz. Şuanda ligde namağlup durumdayız ve bu unvanımızı korumak istiyoruz’’ diye konuştu. 

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