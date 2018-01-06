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Badmintona yoğun ilgi

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Spor Kulübü tarafından açılan badminton eğitim kursları ilgi görüyor.

Badmintona yoğun ilgi

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Spor Kulübü tarafından açılan badminton eğitim kursları ilgi görüyor.

06 Ocak 2018 Cumartesi 07:00
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Badmintona yoğun ilgi

Son yıllarda adını en çok duyuran spor branşlarından biri olan, Yozgat’ta da ilgi odağı haline gelen Badminton sporuna ilgi duyan gençlere yönelik eğitim kursu açıldı. 7’den 70’e herkesin yapabildiği spor dallarından biri olan badmintonda çocuklar antrenörlerinden temel badminton dersleri alıyor. Antrenmanlara çıkan çocuklar temel derslerinin ardından müsabakalara da çıkabilecek. Verilen eğitimlerde öncelikle çocuklara badminton sporunun ne olduğunun anlatıldığı belirterek, “Badminton son yıllarda popüler olmuş bir spor dalı. Biz de bu spor dalını küçük yaşlardan itibaren yerleştirmeye çalışıyoruz. Derslerde ilk olarak temel bilgiler ve raket tutma ile ilgili bilgiler verdikten sonra topa vurma atışlara geçiyoruz” denildi.

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