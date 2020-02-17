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Badminton müsabakaları tamamlandı

OKUL Sporları kapsamında düzenlenen okullar arası yıldızlar Badminton müsabakaları tamamlandı.

17 Şubat 2020 Pazartesi 03:50
Badminton müsabakaları tamamlandı

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Çok Amaçlı Spor Salon’unda gerçekleştirilen müsabakalar oldukça çekişmeli geçti. Birbirlerini yenerek il birincisi olmak isteyen Badmintoncular sahada kıyasıya mücadele ettiler. Yapılan müsabakalar sonrasında yıldız erkeklerde Erdoğan Akdağ Ortaokulu birinci, Yunus Emre Ortaokulu ikinci ve Bozok 15 Temmuz Ortaokulu ise üçüncü oldu. Yıldız kızlarda Bozok 15 Temmuz Ortaokulu birinci olurken, Sorgun Yunus Emre Ortaokulu ikinci, Erdoğan Mustafa Akdağ Ortaokulu üçüncü oldu. Müsabakalar sonunda birinci olan Erdoğan Akdağ Ortaokulu ile Bozok 15 Temmuz Ortaokulu grup müsabakalarında Yozgat’ı temsil etmeye hak kazandı.

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Badminton Müsabakaları Tamamlandı
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