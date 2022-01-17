Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Badminton müsabakaları başladı

Okul Sporları kapsamında Genç Erkekler ve Genç Kızlar Badminton Grup Müsabakaları, aralarında Yozgat’ın da bulunduğu 10 ilden sporcuların katılımıyla Kırşehir'de başladı.

17 Ocak 2022 Pazartesi 00:46
Badminton müsabakaları başladı

Kırşehir Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kırşehir Spor Salonu'nda başlayan ilk gün müsabakalarına 10 ilden 18 takımın katıldığı belirtildi. Müsabakaların 16 Ocak'a kadar süreceği ifade edilen açıklamada, erkeklerde Adana, Aksaray, Ankara, Çankırı, Kayseri, Konya, Mersin, Nevşehir ve Kırşehir, kızlarda Adana, Ankara, Çankırı, Kayseri, Konya, Nevşehir, Yozgat, Karaman ve Kırşehir'den sporcuların mücadele edeceği aktarıldı. Açıklamada, grup müsabakalarına 150 sporcu, antrenör ve idarecinin katıldığı kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
Badminton Müsabakaları BaşladıIlerigazetesiOcakPazartesi2022Okul SporlarıGENÇ ERKEKLERGenç KızlarBadmintonGrupMüsabakalarıYozgatSporcularKırşehirKırşehir Gençlik Ve Spor MüdürlüğüKırşehir Spor Salonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güreşe devam
Güreşe devam
Belediye seriye bağladı
Belediye seriye bağladı
Belediyespor’dan anlamlı pankart
Belediyespor’dan anlamlı pankart
Voleybol turnuvası sona erdi
Voleybol turnuvası sona erdi
Hentbolda Cumhuriyet farkı
Hentbolda Cumhuriyet farkı
Amatörde 10’uncu hafta heyecanı
Amatörde 10’uncu hafta heyecanı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim