Badminton müsabakaları başladı

Kırşehir Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kırşehir Spor Salonu'nda başlayan ilk gün müsabakalarına 10 ilden 18 takımın katıldığı belirtildi. Müsabakaların 16 Ocak'a kadar süreceği ifade edilen açıklamada, erkeklerde Adana, Aksaray, Ankara, Çankırı, Kayseri, Konya, Mersin, Nevşehir ve Kırşehir, kızlarda Adana, Ankara, Çankırı, Kayseri, Konya, Nevşehir, Yozgat, Karaman ve Kırşehir'den sporcuların mücadele edeceği aktarıldı. Açıklamada, grup müsabakalarına 150 sporcu, antrenör ve idarecinin katıldığı kaydedildi.