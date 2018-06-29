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Badminton kursları başlıyor

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan Badminton kursunda pazartesi gününden itibaren antrenmanlar başlayacak.

Badminton kursları başlıyor

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan Badminton kursunda pazartesi gününden itibaren antrenmanlar başlayacak.

29 Haziran 2018 Cuma 07:00
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Badminton kursları başlıyor

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Badminton Antrenörü İrfan Özdemir gözetiminde çalışmalara başlayacak olan 100 sporcu hafta içi her gün eğitim alacak. Son yıllarda adını en çok duyuran spor branşlarından biri olan, Yozgat’ta da ilgi odağı haline gelen Badminton sporuna ilgi duyan gençlere yönelik eğitim kursları başlıyor. 7’den 70’e herkesin yapabildiği spor dallarından biri olan badmintonda İl Spor Merkezleri kapsamında çocuklar antrenörlerinden temel badminton dersleri alacak. Verilen eğitimlerde öncelikle çocuklara badminton sporunun ne olduğu anlatılıyor. Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Badminton Antrenörü İrfan Özdemir, ‘’Badminton son yıllarda popüler olmuş bir spor dalı. Biz de bu spor dalını küçük yaşlardan itibaren yerleştirmeye çalışıyoruz. Derslerde ilk olarak temel bilgiler ve raket tutma ile ilgili bilgiler verdikten sonra topa vurma atışlarına geçiyoruz. Şimdiye kadar 100 sporcu İl Spor Merkezleri kapsamında antrenmanımıza kayıt yaptırdı. Minikler, küçükler, yıldızlar ve büyükler kategorilerine ayırdığımız bu 100 öğrenci ile haftanın her günü antrenman yapacağız” dedi.

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