Badminton kursları başladı

Covit-19 tedbirleri kapsamında durdurulan Badminton kursu Rıza Kayaalp Spor Salon’unda kaldığı yerden yeniden start aldı. Antrenör İrfan Özdemir gözetiminde başlayan Badminton kursunda sosyal mesafe kuralına uyuluyor. Antrenmanlar öncesinde antrenmanın yapılacağı salonda dezenfekte çalışması yapılırken, sporcuların ise ateşleri ölçülerek antrenman alanına alınıyorlar. Sporcuların yoğun ilgi gösterdiği Badminton kursunda sporcular hem stres atıyorlar hem de spor yapıyorlar.