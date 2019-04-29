Badminton'da Çorum ve Samsun Şampiyon

19 ilden yaklaşık 100 sporcunun katıldığı Okul Sporları Yıldızlar Grup Müsabakalarında sporcular birbirlerini yenebilmek için çaba sarf etti. Üç gün süren müsabakalar sonunda kızlarda rakiplerini geride bırakan Çorum Cumhuriyet Ortaokulu şampiyon olurken, Çankırı İsmet İnönü Ortaokulu ikinci, Sivas Atatürk Ortaokulu üçüncü ve Malatya Atatürk Ortaokulu ise dördüncü oldu. Erkeklerde de Bafra Atatürk Ortaokulu birinci olurken, Gülşehir Alparslan Ortaokulu ikinci, Kayseri Mustafa Kemal Ortaokulu üçüncü ve Çankırı İsmet İnönü Ortaokulu ise dördüncü oldu. Müsabakalar sonrasında düzenlenen ödül töreni ile dereceye giren okullara kupa ve madalyaları verildi.