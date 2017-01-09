Badminton da ANALİG heyecanı

Spor Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl uygulamaya konan ve Sporun tabana yaygınlaştırılması, daha fazla müsabakanın yapılması, kulüplere ve milli takımlara alt yapı oluşturulması, illerdeki yerel faaliyetler sonucu bir üst Gruba katılamayan yetenekli sporcuların spora kazandırılması, ulusal düzeyde sürdürülebilir yetenek takip sistemi oluşturulması, tüm paydaşlarının sporun gelişimi için işbirliği içerisinde bulunmalarının sağlanması hedefleri doğrultusunda “ANALİG” oluşturulmuştu.

Bu kapsamda Yozgat’ta Cuma günü başlayan ANALİG Batminton müsabakaları oldukça çekişmeli geçiyor.

Rıza Kayaalp Spor Salon’unda gerçekleştirilen ANALİG Badminton Grup müsabakalarına Ankara, Çankırı, Kayseri, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Aksaray, Kırıkkale ve Yozgat İl takımlarının katılımıyla başladı. Kız ve Erkek takımlarından toplamda 6 grupta düzenlenen müsabakalarda grubunun birincileri bir üst tura yükselmeye hak kazanacak.