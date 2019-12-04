Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
kapalı
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
106790
ALTIN
272.920
DOLAR
5.7499
STERLİN
7.4678
EURO
6.3730

B Grubundan kopmalar başladı

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Yusuf Kenan Yılmaz Sezonu B Grubunda Play-Off mücadelesi veren takımlar arayı açmaya başladı.

B Grubundan kopmalar başladı

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Yusuf Kenan Yılmaz Sezonu B Grubunda Play-Off mücadelesi veren takımlar arayı açmaya başladı.

04 Aralık 2019 Çarşamba 04:04
B Grubundan kopmalar başladı

B Grubunda lider Divanlı Gençlerbirliği bu hafta Tuzkayaspor’u mağlup ederek 20 puan ile liderlik koltuğuna otururken, Tuzkayaspor 19 puanda ikinci sıraya geriledi. Sarayspor’u 7-1 mağlup eden Boğazlıyan Şekerspor ise 14 puan ile üçüncü sırada yer alırken, en yakın takipçileri Sarıkaya Belediyespor ile Yerköyspor’a da 4 puan fark attı. Sarıkaya Belediyespor ise deplasmanda Yerköyspor’u 1-0 mağlup ederek 10 puan ile dördüncü sıraya yükselirken Play-Off umutlarını bir sonraki haftaya taşımayı başardı. 10 puana sahip Yerköyspor ise Play-Off için hafta sonu oynayacağı Sarayspor’u yenerek şansını sürdürmenin planlarını yapıyor. 

Anahtar Kelimeler:
B Grubundan Kopmalar Başladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
POZANTI HAZIRLIKLARI BAŞLADI
POZANTI HAZIRLIKLARI BAŞLADI
Çayıralan arayı açıyor
Çayıralan arayı açıyor
Araç sürücüsü antrenör serbest
Araç sürücüsü antrenör serbest
10 yaşında rekora koşuyor
10 yaşında rekora koşuyor
HAYALLERiNDEN VAZGEÇMEDi
HAYALLERiNDEN VAZGEÇMEDi
Derbiden lider çıktı
Derbiden lider çıktı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim