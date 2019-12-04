B Grubundan kopmalar başladı

B Grubunda lider Divanlı Gençlerbirliği bu hafta Tuzkayaspor’u mağlup ederek 20 puan ile liderlik koltuğuna otururken, Tuzkayaspor 19 puanda ikinci sıraya geriledi. Sarayspor’u 7-1 mağlup eden Boğazlıyan Şekerspor ise 14 puan ile üçüncü sırada yer alırken, en yakın takipçileri Sarıkaya Belediyespor ile Yerköyspor’a da 4 puan fark attı. Sarıkaya Belediyespor ise deplasmanda Yerköyspor’u 1-0 mağlup ederek 10 puan ile dördüncü sıraya yükselirken Play-Off umutlarını bir sonraki haftaya taşımayı başardı. 10 puana sahip Yerköyspor ise Play-Off için hafta sonu oynayacağı Sarayspor’u yenerek şansını sürdürmenin planlarını yapıyor.