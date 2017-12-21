B grubunda zorlu viraj

Play-Off mücadelesi veren takımlardan Sorgun Gençlikspor, iki puan gerisindeki Boğazlıyan Şekerspor’u konuk ederken, Şefaatlispor ise bir puan önündeki Yerköyspor’u konuk edecek. Play-Off mücadelesi veren bu dört takımdan galip gelenlerin hedefleri için büyük avantaj sağlayacağı müsabakalar beraberlik ile sonuçlanması durumunda ise takımlar umutlarını bir sonraki haftaya taşıma şansı yakalayacaklar.

Ligde 19 puan ile ikinci sırada bulunan Sorgun Gençlikspor 17 puan ile altıncı sırada bulanan Boğazlıyan Şekerspor ile Sorgun’da karşı karşıya gelecek. İki takımında mutlak galibiyet parolası ile sahaya çıkacağı müsabakada Sorgun Gençlikspor’un rakibini yenmesi durumunda Boğazlıyan Şekerspor büyük oranda yarıştan koparken, konuk ekibin galip gelmesi durumunda ise Sorgun temsilcisi koltuğunu rakibine kaptıracak.

Aynı şekilde Şefaatlispor ile Yerköyspor arasında oynanacak olan müsabaka da zirveyi yakından ilgilendiriyor. 19 puan ile ligde üçüncü sırada bulunan Yerköyspor, 18 puan ile dördüncü sırada yer alan Şefaatlispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Galip gelen takımın Play-Off yolunda büyük avantaj sağlayacağı müsabakada iki takımda üç puan için mücadele edecek.