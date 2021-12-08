B grubunda zirve mücadelesi

Ligin iki namağlup takımı lider Kale Gençlikspor ile Boğazlıyan Şekerspor Pazar günü Boğazlıyan ilçe stadında zirve için karşı karşıya gelecekler. Ligde 3 galibiyeti 1 beraberliği bulunan ve 10 puan ile puan cetvelinin zirvesinde yer alan Kale Gençilkspor, 2 galibiyet ve 2 beraberlik ile 8 puanla ikinci sıraya yer alan Boğazlıyan Şekerspor’u deplasmanda yenerek rakipleri ile arasındaki puan farkını açmanın hesaplarını yapıyor. Ligdeki ilk puan kaybını hafta sonu Sarıkaya Belediyespor ile 0-0 berabere kalarak yaşayan Kale Gençlikspor Boğazlıyan Şekerspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı. Boğazlıyan Şekerspor ise Çiğdemlispor karşısında aldığı 5-0’lık galibiyetin morali ile Kale Gençlikspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı. Boğazlıyan Şekerspor ise konuk edeceği lider Kale Gençlikspor’u mağlup ederek zirvenin yeni sahibi olabilmenin hesaplarını yapıyor. Beraberlik özellikle Boğazlıyan Şekerspor’a yaramazken bir puan Kale Gençlikspor’un zirvedeki yerini korumasına yetiyor.