B grubunda da heyecan başlıyor

YOZGAT İkinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde A Grubu müsabakaları geçen hafta başlarken, B grubunda ise heyecan yarın oynanacak olan iki müsabaka ile başlayacak. A Grubunda müsabakalar yarın ve saat 13.00’da başlayacak. Lider Boğazlıyan Belediyesi Sağlıkspor Boğazlıyan ilçe stadında Yenifakılı Gençlikspor’u konuk ederken, Çandır ilçe stadında ise Çandırspor ile Bişekspor karşı karşıya gelecek. B Grubunda da Bozok Üniversitesi sahasında saat 12.00’da Kale Gençlikspor ile Yozgat Belediyesi Bozokspor karşı karşıya gelirken ay sahada saat 14.00’da ise Yozgat SHÇEKspor ile Sırçalı Beledriyespor karşı karşıya gelecek.