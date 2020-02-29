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B grubunda da heyecan başlıyor

YOZGAT İkinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde A Grubu müsabakaları geçen hafta başlarken, B grubunda ise heyecan yarın oynanacak olan iki müsabaka ile başlayacak. A Grubunda müsabakalar yarın ve saat 13.00’da başlayacak. Lider Boğazlıyan Belediyesi Sağlıkspor Boğazlıyan ilçe stadında Yenifakılı Gençlikspor’u konuk ederken, Çandır ilçe stadında ise Çandırspor ile Bişekspor karşı karşıya gelecek. B Grubunda da Bozok Üniversitesi sahasında saat 12.00’da Kale Gençlikspor ile Yozgat Belediyesi Bozokspor karşı karşıya gelirken ay sahada saat 14.00’da ise Yozgat SHÇEKspor ile Sırçalı Beledriyespor karşı karşıya gelecek.

29 Şubat 2020 Cumartesi 03:32
B grubunda da heyecan başlıyor
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B Grubunda Da Heyecan Başlıyor
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