Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
88125
ALTIN
337.848
DOLAR
6.4499
STERLİN
8.0364
EURO
7.1137

B Grubunda amansız yarış

YOZGAT İkinci Amatör Küme Futbol Ligi B Grubunda ilk yarı perdesi kapanırken, ikincilik için 3 takım mücadele ediyor.

28 Mart 2020 Cumartesi 03:49
B Grubunda amansız yarış

Grupta ligin ilk yarısını Yozgat Belediyesi Bozokspor rakiplerine 6 puan fark atarak lider tamamlamıştı. Ligin ikinci yarısının ilk müsabakasında Ligin ilk yarısında farklı yendiği Kalespor’u yenmesin durumunda şampiyonluğunu garantileyecek olan Yozgat Belediyesi Bozokspor’dan sonra ikincilik için 3 aday var. Toplam dört takımın mücadele ettiği grupta Yozgat SHÇEKspor, Sırçalı Belediyespor ve Kale Gençlikspor ligin ilk devresini üçer puan ile tamamladılar. Grupta averaj ile sıralanan takımlar ligi ikinci sırada tamamlayarak diğer grubun ikincisi ile Play-Off müsabakası oynamayı amaçlıyorlar. Sırçalı Belediyespor ligin ilk yarısında mağlup olduğu Yozgat SHÇEKspor’dan rövanşı alarak lig ikinciliği için büyük bir avantaj yakalamak isterken, aynı şekilde Yozgat SHÇEKspor’da güçlü rakibine ilk müsabakanın rövanşını vermek istemiyor. Kale Gençlikspor takımı ise şampiyonluğun en büyük adayı Yozgat Belediyesi Bozokspor’u yenerek ikincilik yarışını sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Korona Virüsü tehdidi nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından çalışmalarını durduran takımlar dört gözle liglerin yeniden başlama tarihini bekliyorlar.

Anahtar Kelimeler:
B Grubunda Amansız Yarış
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YOZGATSPOR’A DESTEK
YOZGATSPOR’A DESTEK
Liglerin tek şampiyonu
Liglerin tek şampiyonu
BELEDiYE TUTULMUYOR
BELEDiYE TUTULMUYOR
Boğazlıyan’ın gözü zirvede
Boğazlıyan’ın gözü zirvede
PLAY-OFF'U BEKLiYORLAR
PLAY-OFF'U BEKLiYORLAR
Onlar da akıma uydu
Onlar da akıma uydu

banner106

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim