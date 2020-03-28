B Grubunda amansız yarış

Grupta ligin ilk yarısını Yozgat Belediyesi Bozokspor rakiplerine 6 puan fark atarak lider tamamlamıştı. Ligin ikinci yarısının ilk müsabakasında Ligin ilk yarısında farklı yendiği Kalespor’u yenmesin durumunda şampiyonluğunu garantileyecek olan Yozgat Belediyesi Bozokspor’dan sonra ikincilik için 3 aday var. Toplam dört takımın mücadele ettiği grupta Yozgat SHÇEKspor, Sırçalı Belediyespor ve Kale Gençlikspor ligin ilk devresini üçer puan ile tamamladılar. Grupta averaj ile sıralanan takımlar ligi ikinci sırada tamamlayarak diğer grubun ikincisi ile Play-Off müsabakası oynamayı amaçlıyorlar. Sırçalı Belediyespor ligin ilk yarısında mağlup olduğu Yozgat SHÇEKspor’dan rövanşı alarak lig ikinciliği için büyük bir avantaj yakalamak isterken, aynı şekilde Yozgat SHÇEKspor’da güçlü rakibine ilk müsabakanın rövanşını vermek istemiyor. Kale Gençlikspor takımı ise şampiyonluğun en büyük adayı Yozgat Belediyesi Bozokspor’u yenerek ikincilik yarışını sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Korona Virüsü tehdidi nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından çalışmalarını durduran takımlar dört gözle liglerin yeniden başlama tarihini bekliyorlar.