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Azem Yavuz Kartalspor’da

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yozgatspor’un Spor Toto Üçüncü Lig’de mücadele ettiği dönemde kırmızı siyahlı formayı iki sezon başarıyla taşıyan orta saha oyuncusu Azem Yavuz Kartalspor ile anlaştı.

Azem Yavuz Kartalspor’da

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yozgatspor’un Spor Toto Üçüncü Lig’de mücadele ettiği dönemde kırmızı siyahlı formayı iki sezon başarıyla taşıyan orta saha oyuncusu Azem Yavuz Kartalspor ile anlaştı.

28 Ağustos 2018 Salı 07:00
150 Okunma
Azem Yavuz Kartalspor’da

Yozgatspor forması ile gösterdiği performans ile büyük beğeni toplayan Azem Yavuz, Ankara Adliye, Ceyhan, Ladik ve son olarak ta Çubukspor formalarını giydi.

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