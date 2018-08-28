Azem Yavuz Kartalspor’da

Yozgatspor forması ile gösterdiği performans ile büyük beğeni toplayan Azem Yavuz, Ankara Adliye, Ceyhan, Ladik ve son olarak ta Çubukspor formalarını giydi.
28 Ağustos 2018 Salı 07:00
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SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yozgatspor’un Spor Toto Üçüncü Lig’de mücadele ettiği dönemde kırmızı siyahlı formayı iki sezon başarıyla taşıyan orta saha oyuncusu Azem Yavuz Kartalspor ile anlaştı.
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