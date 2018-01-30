AZATLI HAZIRLIĞI

Teknik direktör Aydın Yavuz gözetiminde Perşembe günü başladığı hazırlıklarını ara vermeden devam eden kırmızı siyahlı ekipte sakatlığı geçen Ali Yakup’ta takım ile çalışmalara başladı. Teknik direktör Aydın Yavuz, haftayı maç yapmadan geçirdikleri için geçtiğimiz hafta oyuncularına izin verdiğini ve Perşembe gününden itibaren de Azatlıspor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarına başladıklarını söyledi. Hazırlıkları ara vermeden sürdürdüklerini dile getiren Yavuz, oyuncularına sık sık rehavete kapılmaları noktasında uyarılarda bulunduğunu belirtti. Azatlıspor’un ligin son sırasında henüz galibiyeti bulunmamasına karşılık küçümsenecek bir ekip olmadığına dikkat çeken Yavuz, hiçbir müsabakanın oynanmadan kazanılmayacağını rakiplerinin durumu gücü ne olursa olsun kendilerinin sahaya çıkıp kendi oyunlarını oynayarak rakiplerini yeneceklerini vurguladı.