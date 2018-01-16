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Azatlı'da sahada

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’un Antalya kampında sakatlanan orta saha oyuncusu Ali Yakup’un Azatlıspor maçında sahada olacağı öğrenildi.

Azatlı'da sahada

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’un Antalya kampında sakatlanan orta saha oyuncusu Ali Yakup’un Azatlıspor maçında sahada olacağı öğrenildi.

16 Ocak 2018 Salı 07:00
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Azatlı'da sahada

Antalya kampında sakatlanan ve tedavisi halen devam eden tecrübeli oyuncu Kadirli Demirspor müsabakasında oynamamıştı.
Haftası sonu Kürçülerspor ile oynanacak olan müsabakada da sahada olamayacak olan Ali Yakup, 17’inci haftada Azatlıspor ile soynanacak olan müsabakada sahada olması bekleniyor.

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