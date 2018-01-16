Azatlı'da sahada

Antalya kampında sakatlanan ve tedavisi halen devam eden tecrübeli oyuncu Kadirli Demirspor müsabakasında oynamamıştı.

Haftası sonu Kürçülerspor ile oynanacak olan müsabakada da sahada olamayacak olan Ali Yakup, 17’inci haftada Azatlıspor ile soynanacak olan müsabakada sahada olması bekleniyor.