Aytaç Gülen Oğuzhanspor’da

2014-2015 sezonunda Yozgatspor forması giyen ve şampiyonluğu bir puan farkla kaybedildiği sezonda Yozgatspor formasını giyen Aytaç Gülen, bir dönem bir başka Yozgat temsilcisi Sorgun Belediyespor formasını da giymişti. Son olarak Kuşadaspor formasını giyen başarılı orta saha oyuncusu Aytaç Gülen, yeni sezonda Bucak Belediye Oğuzhanspor formasını giyecek.
06 Ağustos 2018 Pazartesi 07:00
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