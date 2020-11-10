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AYNI YERDE OLMAZ!

Milliyetçi Hareket Partisi Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, verdiği soru önergesinde, Bozok Stadının mevcut haliyle korunmasını, yeni bir alan içerisinde stadında bulunduğu spor kompleksi yapılmasını önerdiklerini söyledi.

10 Kasım 2020 Salı 00:44
AYNI YERDE OLMAZ!

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Yozgat’ta içerisinde futbol stadının da bulunduğu farklı bir bölgede spor kompleksi tesis edilmesine yönelik halkın talebini yakın takibe aldı. Sedef, verdiği soru önergesinde de bunu belirttiğini, Bozok Stadının mevcut haliyle korunup, yeni bir alanda içerisinde futbol stadının da yer aldığı spor kompleksi yapılmasının daha doğru olacağının altını çizdi. Sedef, Yozgat Bozok Stadının yıkılıp, yerine yenisinin yapılacak olmasının sakıncalarını da dile getirdi. Sedef, ‘’Yozgat zaten sıkışmış, binalar üst üste yığılarak, beton şehir haline almaya başlamış durumda. Mevut alana standartlara uygun yeni bir stadın yapılması mümkün görünmüyor. Genişleme imkanımız da yok. O nedenle yapılacak stat ile birlikte maçların oynanacağı günlerde ciddi güvenlik ve trafik zafiyeti yaşanır’’ uyarısında bulundu. Milletvekili Sedef, kendilerinin de halkın talebine uygun bir spor kompleksinin yapılmasından yana olduklarının altını çizdi. Sedef, ‘’Mevcut stadımıza hiç dokunulmasın. Maçlar burada oynanmaya devam etsin. Başka bir alanda içerisinde uluslararası standartlara uygun futbol sahası, spor salonunun da bulunduğu spor kompleksi projesi uygulamaya konulsun. Yozgat’ın ihtiyacı budur. Tesisin inşaatına başlandıktan sonra ne zaman bitecek endişesi yaşanmaz. Eğer, mevcut stat yıkılıp, yerine yenisi yapılmaya kalkışılırsa o zaman Yozgatspor’da ciddi sorunlarla karşılaşır, maçlarını başka bir sahada oynamak zorunda kalır. O nedenle konunun takipçisiyiz. Talebimizi hem bakanımıza hem de diğer ilgili kurumlara ileteceğiz, takibini yapacağız’’ ifadelerini kullandı. Seyfettin Sağlam 

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