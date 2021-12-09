Aykut’un zor anları

Yıllarca Yozgatspor formasını başarılı bir şekilde terleten ve Yozgatspor’un efsane kalecileri arasındaki yerini alan başarılı file bekçisi Aykut Demirdelen, Yozgatspor’dan ayrıldıktan sonra ilk defa Sorgun Belediyespor forması ile eski takımına rakip oldu. Futbolculuk hayatının en güzel günlerini geçirdiği Yozgat’ta Yozgatspor’a karşı forma giymenin kendisi için çok zor bir şey olduğunu söyleyen başarılı file bekçisi Aykut Demirdelen, başarı ile kalesini koruduğu Yozgatspor’a karşı bir başka Yozgat’ın takımı olarak Sorgun Belediyespor forması ile oynadığını belirtti. Müsabaka öncesinde de müsabaka sırasında da çok farklı duygular içerisinde olduğunu hatırlatan Aykut Demirdelen, ‘’Benim için çok zor bir müsabakaydı. Yozgatspor ile 0-0 berabere kaldık. Bizim işimizde duygusallığa yer yok. Şuanda formasını giydiğim Sorgun Belediyespor’un başarısı için ter döküyorum. Yozgatspor ile oynadığımız müsabakada da kalemde elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. İki takımdan birisinin kazanmasını isterdim ancak sonuç beraberlikle tamamlandı. Müsabaka öncesinde ve esnasında beni alkışlayan bana sevgi gösterisinde bulunan Yozgatspor taraftarlarına da ayrıca teşekkür ediyorum’’ dedi.