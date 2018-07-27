Ayew'in yeğeni Fener’de

Ocak ayında 22 milyon euro bedelle Swansea'ye transfer olan Andre Ayew takımının küme düşmesi sebebiyle sözleşmesindeki özel madde sebebiyle kiralık olarak ayrılma hakkını kullandı. Birçok teklif alan oyuncu, Davide Comolli'nin özel çabasıyla Fenerbahçe'ye transfer oldu. Kendisine bir çok teklif olmasına rağmen Fenerbahçe'ye transfer olan oyuncunu bu tercihinde ise Davide Comolli'nin özel bir çabası var. Hem Swansea yöneticileri hem de oyuncunun menajeriyle olan bağlantılarını iyi kullanan futbol direktörü transferin bitirilmesinde önemli rol oynadı. Andre Ayew'in Fenerbahçe'yi tercihinde etkili olan konulardan bir tanesi de dayısı Kwame Ayew'in Yozgat ve Kocaeli'de oynamış olması. Ayew ailesi bu anlamda Türkiye'ye yabancı değil.