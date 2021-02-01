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Aydınlatmalar da yıkıldı

Bozok Stadında yıkım çalışmalarının sonuna gelindi. Stadın trübünleri ve duvarlarının yıkılmasanın ardından aydınlatma da yıkılarak, hafriyatın temizliğine başlanıldı.

01 Şubat 2021 Pazartesi 00:27
Aydınlatmalar da yıkıldı

YOZGAT Bozok stadının yıkım çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, hafta içi aydınlatma direkleri de yıkıldı. Aralık ayında yıkım ihalesi yapılan ve 7 Ocak 2021 tarihi itibariyle yer teslimi gerçekleştirilen Yozgat Bozok Stadında 20 gündür yıkım çalışmaları ara vermeden devam ediyor. 70 gün içerisinde yıkımının tamamlanması planlanan Bozok Stadında geçtiğimiz hafta içerisinde duvarların yıkımı gerçekleştirilmişti. Yozgatspor’un Süper Lig’de mücadele ettiği dönemde yapılan aydınlatmaların da yıkımına başlanıldı. Dört aydınlatma direği yerinden söküldü. 45 gün sonra yıkımı tamamlanacak olan Yozgat Bozok Stadının ara vermeden yapım çalışmalarına başlanılacağı ve 500 gün içerisinde bu çalışmalarında tamamlanacağı bildirildi. 

Son Güncelleme: 31.01.2021 17:32
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Aydınlatmalar Da Yıkıldı
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