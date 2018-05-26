Aydıncık’ta sporcu taraması

Yozgat il merkezinde startı verilen ve il genelindeki bütün ilköğretim üçüncü sınıfa giden öğrencilerin hedef aldığı yetenek taraması çalışmaları Aydıncı ilçesinde Spor Salon’unda yapılan tarama ile devam etti. İl genelinde yaklaşık 5 bin ilköğretim üçüncü sınıf öğrencilerinin taranacağı çalışmalar diğer ilçeler ile devam edecek. 8 Antrenör ve 10 Beden Eğitimi Öğretmeni gözetiminde gerçekleştirilen yetenek taraması sonrasında toplanan verilen Spor Bakanlığı veri havuzuna gönderilecek ve daha sonra da burada çocuklar belirlenen yeteneklerine göre spor branşlarına yönlendirilecekler.