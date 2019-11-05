Aydıncık ve Sorgun şampiyon

2023 Vizyon belgesi kapsamında, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğümüzce öğretmenler arasındaki iletişimi artırmak, birlik, dayanışma duygularını geliştirmek, sporun önemini vurgulamak, geniş kitlelere yayılmasında öğretmenlerin rehberliğinden yararlanmak amacıyla Türkiye Öğretmenler Kupası müsabakaları düzenlendi. Yozgat’ta yapılan müsabakada Sarıkaya Futsal takımı şampiyonluk turunu attı. Aydıncık ilçesi Baydiğin İmam Hatip Ortaokulu öğretmenlerinden Serdar Çıtırık, Adem Uzan, Yasin Selvi masa tenisi müsabakalarında birinci oldu. Türkiye Öğretmenler Kupası Voleybol karşılaşmaları Sorgun’a yapıldı. Sorgun ilçe karması Yerköy ekibini 3-0 yendi. Sarıkaya Futsal, Aydıncık Masa Tenisi, Sorgun Voleybol takımı Bölge Birinciliği eleme müsabakalarında Yozgat’ı temsil edecek.