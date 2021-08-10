Aydın Adar'ı tebrik etti

Avrupa ve dünya şampiyonlukları bulunan Yozgat’ın yengesi Yasemin Adar Tokyo'da aldığı Bronz madalya ile kadın güreşinde Türkiye’ye ilk Olimpiyat madalyası kazandıran ismi oldu. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Yasemin Adar’ın Kadın güreşinde son yıllarda kimsenin hayal bile edemeyeceği başarıları kazandığını söyledi. Yasemin Adar ile gurur duyduklarını dile getiren Aydın, ‘’Yasemin ilklerin sporcusu. Kadınlarda elde ettiği Avrupa ve dünya şampiyonluklarının ardından ülkemize ilk Olimpiyat madalyası kazandıran kadın güreşçi oldu. O ismini tarihe altın harflerle yazdırdı. Ben ilerleyen yıllarda daha birçok ismin olimpiyatlarda madalyalar kazanacağına inanıyorum. Yasemin Adar'ı ve tüm teknik ekibi kutluyorum’’ dedi.

Yozgat’ın yengesi Yasemin Adar ise kendilerine her türlü çalışma ortamını sunan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'a teşekkür ederek ‘’Olimpiyat madalyası kazanan ilk Türk kadın güreşçisi olmak heyecan ve umut verici bir şey. Ülkemiz zor durumdan geçiyor. Yangın haberleri çok üzücü. Şu an hem sevinç hem de burukluk yaşıyorum. İnşallah az da olsa Türk milletinin yüzünü güldürmüşüzdür. Bir umut olabiliyorsak ne mutlu bize. Ben bir ilki başardım. İnşallah bu yoldan daha birçok kadın güreşçimiz Olimpiyat madalyaları kazanır’’ diye konuştu.