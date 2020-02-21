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AYÇ Potada göz dolduruyor

OKUL Sporları Kapsamında yıldız kızlarda Amasya, Genç kızlarda ise Tokat’ta mücadele eden Yozgat AYÇ Okulları gösterdikleri performans ile göz dolduruyor.

21 Şubat 2020 Cuma 03:53
AYÇ Potada göz dolduruyor

Amasya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen yıldız kızlar Basketbol grup müsabakalarında Amasya ve Sivas takımlarının bulunduğu grupta mücadele eden Yozgat AYÇ Ortaokulu müsabakaların ilk gününde ev sahibi Amasya temsilcisini farklı skor ile yenip rakiplerine gözdağı vermişti. Dün Sivas temsilcisi ile grup birinciliği müsabakasına çıkan Yozgat AYÇ Orta Okulu başa baş bir mücadele ortaya koydu. Oldukça çekişmeli müsabakadan 2 sayı farkla mağlup sahadan ayrılınca turnuvadan elenen taraf oldu. Yozgat AYÇ Lisesi ise Tokat’ta düzenlenen grup müsabakalarına kötü bir başlangıç yapmasına karşılık ikinci müsabakasında ev sahibi Tokat temsilcisini yenmeyi başardı. Dün ise Sivas temsilcisi ile karşı karşıya gelen Yozgat AYÇ Lisesi rakibini 50-15 gibi farklı bir skor ile yenmeyi başardı. Bugün Play-Off müsabakası oynayacak olan Yozgat AYÇ Lisesi henüz belli olmayan rakibini yenmesi durumunda bir üst tura çıkacak. 

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AYÇ Potada Göz Dolduruyor
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