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AYÇ farkı

OKUL Sporları kapsamında düzenlenen Genç Kızlar Basketbol turnuvasında tüm rakiplerini geride bırakan AYÇ Lisesi şampiyonluk turu attı.

AYÇ farkı

OKUL Sporları kapsamında düzenlenen Genç Kızlar Basketbol turnuvasında tüm rakiplerini geride bırakan AYÇ Lisesi şampiyonluk turu attı.

12 Aralık 2018 Çarşamba 07:00
41 Okunma
AYÇ farkı

2018-2019 Okul Sporları Genç Kızlar A kategorisi İl Birinciliği müsabakaları önceki gün Rıza Kayaalp Spor Salonunda düzenlenen final müsabakalarıyla tamamlandı. Oldukça çekişmeli geçen müsabakalar sonunda Çözüm Kolejini yenen Özel AYÇ Lisesi birinci, Özel Çözüm Koleji ikinci ve Şehit Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesi ise üçüncü oldu. AYÇ Lisesi aldığı bu şampiyonluk ile Türkiye şampiyonası birinci kademe grup müsabakaları ile Yozgat’ı temsil etmeye hak kazandı.

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