2018-2019 Okul Sporları Genç Kızlar A kategorisi İl Birinciliği müsabakaları önceki gün Rıza Kayaalp Spor Salonunda düzenlenen final müsabakalarıyla tamamlandı. Oldukça çekişmeli geçen müsabakalar sonunda Çözüm Kolejini yenen Özel AYÇ Lisesi birinci, Özel Çözüm Koleji ikinci ve Şehit Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesi ise üçüncü oldu. AYÇ Lisesi aldığı bu şampiyonluk ile Türkiye şampiyonası birinci kademe grup müsabakaları ile Yozgat’ı temsil etmeye hak kazandı.