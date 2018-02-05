Ayaroğlu güven tazeledi

Yozgat Belediyesi Bilal Şahin Nikah Salonundaki Genel Kurul toplantısına AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, AK Parti İl Başkanı Celal Köse, Merkez İlçe Başkanı İskender Nazlı, Şoförler Odası Başkanı İlhami Bakıcı da katıldı. Toplantıda kooperatifin yıllık tahmini bütçesi, yıllık yapılacak işler yönetim ve denetim kurulu üyeleri seçildi. Yönetim Kurulu Başkanlığına Yozgat’ın Şenol Ayaroğlu getirildi. Bozok Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Ayaroğlu, kuruluşlarının üzerinden kısa bir zaman geçmesine rağmen üye sayılarının her geçen gün arttığını söyledi. Kooperatifin kurulmasında kendilerine büyük destek veren Yozgat Milletvekili ve TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül’e teşekkür eden Ayaroğlu, “Genel başkanımı Abdulkadir Akgül’ün Yozgat esnafına vermiş olduğu sonsuz güven ve desteğe teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Bozok Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin olağan genel kuruluna katılan 176 üyenin oylarını alan mevcut Başkan Şenol Ayaroğlu tekrar başkan seçildi.

