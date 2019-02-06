Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, son iki haftadır kötü sonuçlar aldıklarını ve bundan dolayı çok üzgün olduklarını söyledi. Futbolda galibiyet olduğu kadar mağlubiyetinde olduğunu dile getiren Baş, ‘’Bunlar futbolda olan şeyler. Önemli olan mağlubiyetler değil, bu mağlubiyetler sonrasında tekrar ayağa kalkabilmektir. Biz de Yozgatspor olarak bu hafta Amasyaspor müsabakası ile tekrar ayağa kalkacağız ve kaldığımız yerden yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz’’ dedi.