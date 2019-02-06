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Ayağa kalkacağız!

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, son iki haftadır aldığı mağlubiyetlerin üzüntüsünü yaşarken teknik direktör İbrahim Baş, yenilgilerin önemli olmadığını asıl önemli olanın tekrar ayağa kalkabilmek olduğunu söyledi.

Ayağa kalkacağız!

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, son iki haftadır aldığı mağlubiyetlerin üzüntüsünü yaşarken teknik direktör İbrahim Baş, yenilgilerin önemli olmadığını asıl önemli olanın tekrar ayağa kalkabilmek olduğunu söyledi.

06 Şubat 2019 Çarşamba 07:00
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Ayağa kalkacağız!

Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, son iki haftadır kötü sonuçlar aldıklarını ve bundan dolayı çok üzgün olduklarını söyledi. Futbolda galibiyet olduğu kadar mağlubiyetinde olduğunu dile getiren Baş, ‘’Bunlar futbolda olan şeyler. Önemli olan mağlubiyetler değil, bu mağlubiyetler sonrasında tekrar ayağa kalkabilmektir. Biz de Yozgatspor olarak bu hafta Amasyaspor müsabakası ile tekrar ayağa kalkacağız ve kaldığımız yerden yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz’’ dedi.

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