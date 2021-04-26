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AVRUPA’YI TUŞ ETTİ

Yozgat Güreş Eğitim Merkezi’nden yetişen Milli Gurururum Rıza Kayaalp, Gürcü Iakobi Kajaia'yı yenerek kariyerindeki 10'uncu Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

26 Nisan 2021 Pazartesi 00:28
AVRUPA’YI TUŞ ETTİ

AVRUPA Güreş Şampiyonası grekoromen 130 kiloda milli sporcu Rıza Kayaalp, Gürcü rakibi Iakobi Kajaia'yı mağlup ederek altın madalya kazandı ve kariyerinde 10'uncu kez Avrupa Şampiyonu oldu. En fazla Avrupa şampiyonluğu unvanına sahip olan Rıza, kendisine ait rekoru geliştirdi. Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, Yozgat Güreş Eğitim Merkezi’nden yetişen milli sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda altın madalya elde etti. Başkent Varşova'da gerçekleştirilen şampiyonanın 6. gününde milli güreşçi Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilo finalinde Gürcü Iakobi Kajaia ile karşılaştı. Günün son müsabakasında Gürcü rakibini 3-1 mağlup eden Rıza Kayaalp, kariyerindeki 10. Avrupa şampiyonluğunu kazandı.
REKORU GELİŞTİRDİ
En fazla Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Türk sporcu unvanının sahibi olan Rıza Kayaalp, kendisine ait rekoru geliştirdi. Kariyerinde ayrıca 4 dünya şampiyonluğu ile olimpiyat ikinciliği ve üçüncülüğü bulunan milli güreşçi, Polonya'nın başkenti Varşova'daki şampiyonada elemelerde Ukraynalı Oleksandr Chernetskyy, çeyrek finalde de Rumen Alin Alexuc'u sayı tuşuyla mağlup etmişti. Rıza Kayaalp, yarı finalde Alman Eduard Popp'u 5-0 öndeyken tuşla yenmiş ve Avrupa şampiyonalarında 11. kez finale yükselmişti.

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AVRUPA’YI TUŞ ETTİ
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