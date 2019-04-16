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Avrupa’ya Yozgat damgası

ROMANYA'nın Başkenti Bükreş'te Gerçekleştirilen Grokoromen Avrupa Güreş Şampiyonasında Yozgatlı milli güreşçi Rıza Kayaalp’ten sonra bir başka Yozgatlı milli güreşçi Atakan Yüksel kendi sıkletinde şampiyon olurken, Avrupa Şampiyonasına da Yozgatlılar damga vurdu.

Avrupa’ya Yozgat damgası

ROMANYA'nın Başkenti Bükreş'te Gerçekleştirilen Grokoromen Avrupa Güreş Şampiyonasında Yozgatlı milli güreşçi Rıza Kayaalp’ten sonra bir başka Yozgatlı milli güreşçi Atakan Yüksel kendi sıkletinde şampiyon olurken, Avrupa Şampiyonasına da Yozgatlılar damga vurdu.

16 Nisan 2019 Salı 00:00
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Avrupa’ya Yozgat damgası

Avrupa Güreş şampiyonasında ilk olarak Yozgat’ın yengesi Yasemin Adar altın madalya alarak Yozgat’ın gururu olmuştu, daha sonra Yozgatlı Rıza Kayaalp dokuzuncu kez Avrupa şampiyonu olarak rekor kırdı ve Yozgat’ın göğsünü kabarttı. Son olarak Avrupa şampiyonasında bir başka Yozgatlı Atakan Yüksel A Milli forma ile mindere çıktı. 67 kiloda Türkiye’yi temsil eden Atakan Yüksel final maçında Polonya'dan Gevorg Sahakyan'ı 5-1 mağlup ederek altın madalya kazandı. Üç Yozgatlı güreşçinin Avrupa Şampiyonasında gösterdikleri performans ve kazandıkları altın madalya Yozgatlıların Avrupa şampiyonasına damga vurmasını sağladı.

BAŞER’DEN KUTLAMA

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Avrupa şampiyonu olan Atakan Yüksel’i tebrik etti. Bir Yozgatlı daha tarih yazdı başlığıyla yaptığı paylaşımında, ‘’Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 67 kilo finalinde altın madalya kazanarak göğsümüzü kabartan hemşehrim Atakan Yüksel kardeşimi tebrik ediyor, daha nice başarılar diliyorum’’ dedi.

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