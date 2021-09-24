AVRUPA SPOR HAFTASI

Dün Spor Vadisinde 81 il birlikte eş zamanlı startı verilen Avrupa Spor Haftası etkinlikleri Yozgat’ta 30 Eylül tarihine kadar yapılacak olan çeşitli etkinlikler ile kutlanacak. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğündü Spor Vadisinde gerçekleştirilen etkinliğe Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, müdür yardımcıları, şube müdürleri, antrenörler ve sporcular katıldı. Online olarak 81 ilde aynı anda startı verilen Avrupa Spor Haftası etkinlikleri için açılış kurdelesi kesildi. Kurdele kesimi sonrasında konuşan Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, 2020 yılından itibaren Avrupa Birliği ile birlikte tüm dünyada geleneksel olarak her yıl, 23-30 Eylül tarihleri arasında “Avrupa Spor Haftası” olarak ilan edilerek, toplumda hareketlilik bilinci ile spora teşvik edici çeşitli sportif faaliyetlerle kutlanmakta olduğunu söyledi. Parlak, Bu kapsamda Türkiye’de yaş, cinsiyet ve etnik köken gözetmeksizin 83 milyon ülke nüfusunun tamamının spor ve fiziksel aktivite ile bu projenin bir parçası olması hedeflendiğini dile getirdi. Parlak, ‘’Ayrıca, 81 ilimizde ortak sosyal medya kampanyaları düzenlenerek, illerimizde spor ve sağlıklı yaşam konularında farkındalık oluşturmakla birlikte, ülkemizin spor, sağlık ve kültür turizmine katkı sunacak şekilde organize edilmektedir. Bu Projenin amaçları ise, sağlıklı yaşam ve spor yapma alışkanlığı kazandırmak, spor kültürünün tabana yayılarak demokratikleşmesini sağlamak, dijital medyayı etkin kullanarak spor branşlarının bilinirliğini arttırmak, spor, fiziksel aktiviteler gibi konular hakkında bilgi ve farkındalığı artırmak, bireylerin spor branşlarına daha bilinçli katılımını sağlamak, sağlıklı beslenme bilincinin oluşmasını sağlamak, ülkemizin spor, sağlık ve kültür turizmine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. Bu anlamda Avrupa Spor Haftası Etkinliklerinin ülkemizin ve ilimizin spor alanındaki mevcut potansiyelinin etkin kullanılması ve geliştirilmesine katkı sağlamasını temenni ederim’’ dedi.