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Avrupa Spor Haftası etkinlikleri yapıldı

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Avrupa Spor Haftası nedeniyle Bozok Stadında etkinlik düzenlendi.

24 Eylül 2020 Perşembe 00:43
Avrupa Spor Haftası etkinlikleri yapıldı

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen Avrupa Spor Haftası etkinliklerine katılan Antrenör ve Sporcular Bozok Stadında yürüyüş yaptılar. Yürüyüş sonrasında ise Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yöneticileri ile Antrenörler voleybol müsabakası oynadı. Tele konferans yoluyla Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Spor Haftası etkinliklerine katılan Antrenör ve Sporcuları selamlarken, bakanlık olarak yaptıkları projelerden bahsetti. Bozok stadında yapılan etkinlikte konuşan Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında 81 ilde bugün eş zamanlı olarak sporcuların katılımı ile bir açılış yapıldığını söyledi. Pandemi dönemi olmasından dolayı maske, mesafe kuralına uyarak ve katılımı da sınırlı tutarak bu etkinliği gerçekleştirdiklerini belirten Parlak, ‘’Pandemi süreci bizleri gerçekten çok yordu. Sporu da aslında özledik. Bazı branşlarımız maske ve mesafe kuralına uyarak antrenman şeklinde çalışmalar yapılıyor. İnşallah bu günler geride kalacak ve etkinliklerimize müsabakalarımıza yeniden başlayacağız. 6 aydır bir etkinlik yapamadığımızdan dolayı herkeste bir yorgunluk var. Hareket etmediğimiz için sıkıntılı geçiyor. Yeni dönemde pandemiyi atlattıktan sonra yoğun bir şekilde spor etkinliklerimize başlayacağız’’ dedi. 
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Özgür Akgün ise Avrupa Spor Haftası etkinliklerinin bugün itibariyle başladığını dile getirdi. Pandemi sebebiyle kısıtlı imkanlar ile kısıtlı sayıda katılım ile bu açılışı gerçekleştirdiklerinin altını çizen Akgün, bu pandemi dönemini en kısa zamanda atlatılması dileğinde bulundu. Bütün sporcuların en kısa zamanda salonlarda ve sahada görmeyi arzuladıklarını anlatan Akgün, ‘’Gerçekten çok zor bir süreç, herkes evlerinde bir hareketsizlik mevcut. Çok kısa süre de olsa bu açılış vasıtasıyla en azından bacaklarımızda bir açılma ve yürüyüş vesilesiyle bir hareketlilik sağlamış oluruz’’ diye konuştu. 
Konuşmaların ardından etkinliğe katılanlar stat etrafından yürüyüş yaptıktan sonra kurum yöneticileri ile antrenörler karma olarak voleybol maçı yaptı. 

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Avrupa Spor Haftası Etkinlikleri Yapıldı
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