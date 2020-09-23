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Avrupa Spor Haftası etkinlikleri

AVRUPA Spor Haftası etkinlikleri Yozgat bugün yapılacak olan gösteriler ile kutlanacak.

23 Eylül 2020 Çarşamba 00:35
Avrupa Spor Haftası etkinlikleri

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde organize edilen Avrupa Spor Haftası etkinliğinin bugün Bozok Stadında sınırlı sayıdan sporcu ve antrenörün katılımı ile çeşitli etkinliklerle kutlanacağı bildirildi. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Özgün Akgün başkanlığında önceki gün toplanan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri Avrupa Spor Haftası etkinliği kapsamında neler yapılacağı konusunda görüş alış verişinde bulundu. Bugün Bozok Stadında saat 10.00 itibariyle Covit-19 tedbirleri gözetilerek yürüyüş ve çeşitli gösterilerin yapılması kararlaştırıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Antrenör ve sporcuların katılımı ile gerçekleştirilecek olan etkinliklere tüm Yozgat halkı da davet edildi.

AVRUPA SPOR HAFTASI NEDİR

Avrupa Spor Haftası, her yıl geleneksel olarak düzenlenen, çok sayıda farklı spor aktiviteleriyle her yaştan ve statüden bireyi bir araya getirerek hareket bilincini arttıran önemli bir projedir. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na Avrupa Spor Haftasında etkinliklerinde koordinatörlük yetkisi verilmesi ve önceki yıllarda Herkes İçin Spor Federasyonuca gerçekleştirilen başarılı projelerin Avrupa Parlamentosu tarafından başarılı bulunması nedeniyle, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyesi olmamasına rağmen Avrupa Parlamentosu tarafından desteklenmesi kararlaştırılmıştır. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Avrupa Delegasyonu tarafından, ülkemiz adına Avrupa Spor Haftası kapsamında yapılacak tüm etkinliklerin koordinasyonu ve yetkisi Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu’na verilmiştir. Bunun yanında yürütülecek proje ile birlikte Federasyon Başkanı Yasin Bölükbaşı’na “Avrupa Spor Elçisi” unvanı verilmiştir. Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında, Türkiye’de yaş cinsiyet ve etnik köken gözetmeksizin öncelikle yaklaşık 4.5 milyon kişinin ve çarpan etkisiyle 83 milyon ülke nüfusunun tamamının spor ve fiziksel aktivite ile bu projenin bir parçası olması hedeflenmektedir. Genel hedef kitlesi 81 ilimiz olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler:
Avrupa Spor Haftası Etkinlikleri
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