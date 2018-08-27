Avcılar umduğunu bulamadı

Yaklaşık bir ay önce Milli Park Çamlık tepesi eteklerinde piknik yaparak, yeni av sezonuyla ilgili hazırlıklara başlayan Yozgatlı avcılar, sabahın erken saatlerinde tüfeklerini, av hayvanlarını yanlarına alıp, avlaklara akın ettiler. Güneşin kendisini hissettirmeye başlamasıyla birlikte belirledikleri alanlarda toplanan avcıların birçoğu eli boş döndü. Yozgat Avcılar ve Atıcılar Kulüp Başkanı Hayrettin Özcen, yeni av sezonunun başladığını söyledi. Özcan, birinci gurup av sezonunun başladığını, bu gruba giren av kuşlarından olan bıldırcın üveyik ve tahtalı güvercin avının yapılabileceğini, avcıların belirlenen kurallara uygun hareket etmelerini, aksi takdirde yasal işlemle karşılaşabileceklerini hatırlattı.