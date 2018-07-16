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AVCILAR SEZONUNU AÇTI

YOZGAT Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Derneği üyeleri, 2018-2019 av sezonunu piknik yapıp, av tüfekleriyle atış yaparak açtı.

AVCILAR SEZONUNU AÇTI

YOZGAT Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Derneği üyeleri, 2018-2019 av sezonunu piknik yapıp, av tüfekleriyle atış yaparak açtı.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 07:00
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AVCILAR SEZONUNU AÇTI

Av bölgelerinden Recepli Korusu'nda gerçekleştirilen av sezonu açılışına kulüp üyesi yaklaşık 250 avcı ile birlikte Yozgat Milletvekilleri Ali Keven ve Ethem Sedef de katıldı. Avcılar, av tüfekleriyle atışlar yaptıktan sonra saz çalıp, türküler söyleyerek piknik yaptı. Yozgat Avcılar ve Atıcılar Kulübü Derneği Başkanı Hayrettin Özcan, yeni av sezonunun 25 Ağustos tarihinde, bıldırcın ve üveyik avı ile başlayacağını belirterek, "Yozgat'ta 2018-2019 av sezonu 25 Ağustos tarihinde başlayacak. Yaptığımız etkinlikle avcılarımızı hem kaynaştırıyoruz, hem de yeni sezona hazırlıyoruz. Bugün burada sembolik açılış yaptık, ancak av yasağı kalkana kadar hiç bir avcı arkadaşımız avlanmaya çıkmayacak" dedi. 
Yozgat’ta birinci grup kanatlıların avı 25 Ağustosta başlayıp, 18 Kasım 2018 tarihinde sona erecek. İkinci grup kuşlar, 13 Ekim 2018-7 Ocak 2019 tarihleri arasında, üçüncü grup kuşlar 13 Ekim 2018-3 Mart 2019 tarihleri arasında, dördüncü grup kuşlar ise 25 ağustos 2018-3 Mart 2019 tarihleri arasında avlanabilecek. Memeli hayvanlardan birinci gruba dahil olanlar 13 Ekim 2018-6 Ocak 2019 tarihleri arasında, ikinci grup memeliler de 25 Ağustos 2018-3 Mart 2019 tarihleri arasında avlanacak,  Yozgat İl genelinde çıakal avı yasaklanırken, Yozgat merkez, Şefaatli, Yerköy, Aydıncık, Kadışehri, Çekerek, Çayıralan, Çandır ve Boğazlıyan ilçesinde ise Tilki avı yasaklandı.

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