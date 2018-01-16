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AVANTAJI İYİ KULLANDIK: 3-1

Yozgatspor ligin ikinci devresine kendi evinde iyi bir başlangıç yaptı...

AVANTAJI İYİ KULLANDIK: 3-1

Yozgatspor ligin ikinci devresine kendi evinde iyi bir başlangıç yaptı...

16 Ocak 2018 Salı 07:00
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AVANTAJI İYİ KULLANDIK: 3-1

-SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yozgat ziyareti nedeniyle tarihi değiştirilen Kadirli Demirspor müsabakasında rakibini 3-1 yenerek puan cetvelinde ikinci sıraya yükselirken, lider Aksaray Belediyespor ile de arasındaki puan farkını ikiye düşürdü.

-Çoğunlukla orta saha mücadelesi şeklinde geçen ilk dakikalarda Yozgatspor rakibine göre biraz daha atak oynayan taraf oldu.

6. dakikada gelişen Yozgatspor atağında Hakkı Tosun’un ara pasında topla buluşan Ali topu ayağından fazla açında Kadirlispor kalecisi meşin yuvarlağı taca gönderdi. Taç atışını kullanan Mehmet Şükrü’nün pasında Ali bekletmeden topu kaleye gönderdi keleci iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

16. dakikada Nizamettin’in ara pasında topla buluşan Hakkı Tosun’un şutu yandan az farkla auta çıktı.

18. dakikada Ali’nin kafayla Kadirli Demirspor defansının arkasına attığı topa Hakkı Tosun’dan önce kaleci müdahale edince kırmızı siyahlılar mutlak golden oldu.

20. dakikada Serdar’ın ara pasında topla buluşan Ali, iki Kadirli Demirspor oyuncusunu geçtikten sonra bekletmeden sert vurdu meşin yuvarlak üst direkte patladı.

33. dakikada Mehmet Şükrü Kadirli Demirspor defans oyuncularını çalımladıktan sonra ceza sahasına girer girmez sert vurdu top kalecide kaldı.

35. dakikada Mehmet Şükrü’nün pasında topla buluşan Hakkı Tosun kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu kalecinin üzerinden aşırmak istedi ancak, kaleci meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti. Yozgatspor mutlak golden oldu.

38. dakikada Vehbi Furkan, bekletmeden kullandığı taç atışında topla buluşan Mehmet Şükrü Kadirli Demirspor kalecisi yerini almadan bekletmeden yerden sert vurdu meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

Müsabakanın ilk yarısında başka gol olmayınca kırmız siyahlı ekip soyunma odasına 1-0 önde gitti.

48. dakikada Yozgatspor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta Ziya Eker’in yaptığı ortaya Ali Yıldırım yükseldi. Ancak Kadirli Demirspor savunması zamanında müdahale ederek mutlak golü önledi.

55. dakikada Yozgatspor’un sol kanattan geliştirdiği atakta Vehbi Furkan Yıldırım’ın yaptığı ortayı Ali Yıldırım kafayla tamamlamak istedi. Topu kale yerine auta gönderdi.

57. dakikada ender gelişen Kadirli Demirspor atağında Taner Kaçıran’ın ortasını iyi takip eden İbrahim Resul Canbek topu ağlara gönderdi. 1-1

58. dakikada Hakkı Tosun’un yaklaşık 30 metreden kaleye gönderdiği sert şut az farkla auta çıktı.

65. dakikada Yozgatspor savunmasının gönderdiği uzun topu Ali Yıldırım indirmek istediği top Halil Dalanbaz’ın kolundan döndü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Hakkı Tosun topu ve kaleciyi farklı yönlere göndererek ağları havalandırdı. 2-1

68. dakikada Yozgatspor’un hızlı atağında Hakkı Tosun, Mehmet Şükrü’yü toplu buluşturdu. Bu futbolcunun sert şutu auta çıktı.

74. dakikada Mehmet Şükrü’nün sol kanattan yaptığı ortayı Nizamettin Akgül kafayla tamamlamak istedi. Kadirli Demirspor kalecisi İbrahim Bayram yerine müdahale ederek golü önledi.

75. dakikada Mehmet Şükrü’nün sert şutu kaleci İbrahim’de kaldı.

85. dakikada Serdar’ın kullandığı korner atışını Burak tamamladı Kadirli savunmasına çarpan top kornere çıktı.

87. dakikada Mehmet Şükrü’nün yaptığı ortayı Mert Özkan kafayla Hakkı Tosun’un önüne indirdi. Hakkı Tosun’un vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-1

Müsabakada başka gol olmayınca kırmızı siyahlı ekip rakibin 3-1 yenerek puanını 32’ye çıkardı.

Son Güncelleme: 15.01.2018 19:16
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