Avantaj Köseli’nin

Ligde ikinci sırada bulunan Akdağmadenispor ile deplasmanda berabere kalarak arasındaki 2 puanlık farkı koruyan Yerköy temsilcisi üçüncü sırada yer alan Çekerek Belediyespor’un yenilmesi ile birlikte rakibi ile de puanlarını eşitledi. Bir maç eksiği ile puan cetvelinin dördüncü sırasında bulunan Yerköy Bağlarbaşı Köselispor Play-Off için avantajını da elinde bulunduruyor. Yerköy Bağlarbaşı Köselispor takım kaptanı Ramazan Fidancı mutlak galibiyet parolası ile çıktıkları Akdağmadenispor müsabakasından bir puan çıkardıklarını söyledi. Güçlü rakiplerinden deplasmanda aldıkları bir puan ile Play-Off için avantajı kendi lehlerine çevirdiklerini dile getiren Fidancı, ‘’Çekerek Belediyespor’un da puan kaybettiği bu haftada aldığımız bir puan altın değerinde oldu. Şuanda Akdağmadenispor maç fazlası ile bizim 2 puan önümüzde bulunuyor. Çekerek Belediyespor’un da bizden bir maç fazlası var ve onlar ile de aynı puana sahibiz. Şuanda onların maç yapmayacağı haftalarda bizim galip gelmemiz durumunda ikincilik sırasına yükseliyoruz. Şuanda Play-Off’a çıkıp çıkamama tamamen bizim elimizde. Biz Yerköy Bağlarbaşı Köselispor olarak bu ligde elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Kendi imkanlarımız ile sahaya çıkardığımız takımımız bu sezon büyük bir başarı elde etti. Ben çok çalışarak takımımızın Play-Off’lara kalacağını ve Play-Off’larda da başarılı olacağımıza inanıyorum’’ dedi.