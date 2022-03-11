Atmaca’ya milli gurur

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ile yakaladığı başarılarla adından söz ettiren, herkesin taktirini toplayan Antrenör Enis Atmaca Kadın Yıldız Hentbol Milli takım Antrenörlüğüne getirildi. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Hentbol Antrenörlüğü görevini de yürüten, başarılı Antrenör Enis Atmaca, pazartesi günü başlayacak olan yıldız Kadın Hentbol Milli takım kampında Antrenörlük görevini üstlenecek. Atmaca, göreve başladığı ilk günden itibaren Yozgat sporunda ve hentbol branşında birçok ilke imza atmanın gururunu yaşadığını söyledi. Yozgat sporu ve gençliği için hep daha iyisini daha ilerisini hedefleyen bir Antrenör olma yolunda ilerlemeyi kendisine ilke edindiğini hatırlatan Atmaca, bu süreçte artık milli takımlar düzeyinde hizmet edecek olmanın mutluluğunu yaşadığını vurguladı. Yozgat’a ilk geldiğinde minik sporcular ile çalışmalara başladığını yetiştirdiği sporcuların şuanda kendi takımında Birinci Lig’de mücadele ettiğini hatırlatan Atmaca, ‘’Ben Yozgat’ın hentbol potansiyelinin yüksek olduğunu biliyordum. Yozgat’ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde göreve başladıktan sonra minik sporculara hentbolu aşılamaya çalıştım. Hem erkeklerde hem de kadınlarda iyi bir ekip oluşturduk. Küçüklükten beri yetiştirdiği sporcularım şuanda Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında birinci ligde mücadele ediyorlar. Yetiştirdiğim oyuncular milli takım düzeyinde kamplara katılıyorlar. Hatta bir oyuncum milli takım ile müsabakalara da çıktı ve başarılı bir grafik çizerken, çıktığı bir müsabakada da maçın oyuncusu seçildi. Yozgat’ta hentbolu daha ileriye taşımak için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Kulüp bazında Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ile Bölgesel Ligde başladığımız maceramızı ilklere imza atarak Birinci Lig’de devam ediyoruz. Tamamı Yozgatlı benim yetiştirdiğim oyunculardan kurulu olan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ile Bölgesel Ligden İkinci Lige, İkinci Lig’den de Birinci Lige yükseldik. Alt yapıya önem veren bir antrenör olarak yakaladığım bu başarı milli takımlar nezdinde de taktir toplamış ki Milli takım Antrenörlüğüne seçildim. Geçtiğimiz yıl Milli Takım kampında eğitim amaçlı bulundum, bu sene ise Pazartesi günü başlayacak olan kampta Antrenör olarak görev yapacağım. Genç sporculara, alt yapıya verdiğim önemi milli takımlar düzeyinde de devam edeceğim ve bir çok genç yeteneği Türk sporuna kazandıracağım. Benim yanımda olan, bana destek veren bütün herkese çok teşekkür ediyorum’’ dedi.