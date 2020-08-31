Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1101
ALTIN
465.029
DOLAR
7.3349
STERLİN
9.7858
EURO
8.6893

Atmaca ile yola devam

KADINLAR Birinci Hentbol Ligi’nde mücadele edecek olan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı yeni sezonda Antrenör Enis Atmaca ile yola devam kararı aldı.

31 Ağustos 2020 Pazartesi 00:24
Atmaca ile yola devam

Üç sezondur Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının Antrenörlük görevini yürüten ve takıma ikin kez bir üst lige çıkma sevinci yaşatan Enis Atmaca ile görüşen Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor yönetimi, her konuda anlaşma sağladığı başarılı Antrenör ile Birinci Lig’de de yola devam kararı aldı. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımından yapılan açıklamada, ‘’Takımımızın kurucu antrenörü ve 3 sezondur Başantrenör olarak görev yapan Enis Atmaca 2020-2021 Sezonunda da takımımızda Başantrenörlük görevine devam edecektir’’ denildi. Antrenör Enis Atmaca ise, katıldığı yönetim kurulu toplantısında hedeflerinin “Bu sezon ilk defa yer alacağımız Birinci Ligde Yozgat’ımızı ve kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmektir“ diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Atmaca Ile Yola Devam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KIZLAR DESTEK BEKLiYOR
KIZLAR DESTEK BEKLiYOR
KAMP YOZGAT’TA
KAMP YOZGAT’TA
Sorgun Avantaj peşinde
Sorgun Avantaj peşinde
Abdulsamet Kırım Takımdan ayrıldı
Abdulsamet Kırım Takımdan ayrıldı
KIZLAR TEMPO ARTTIRDI
KIZLAR TEMPO ARTTIRDI
Hedef; ilk ikiye girmek
Hedef; ilk ikiye girmek
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim