Atmaca ile yola devam

Üç sezondur Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının Antrenörlük görevini yürüten ve takıma ikin kez bir üst lige çıkma sevinci yaşatan Enis Atmaca ile görüşen Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor yönetimi, her konuda anlaşma sağladığı başarılı Antrenör ile Birinci Lig’de de yola devam kararı aldı. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımından yapılan açıklamada, ‘’Takımımızın kurucu antrenörü ve 3 sezondur Başantrenör olarak görev yapan Enis Atmaca 2020-2021 Sezonunda da takımımızda Başantrenörlük görevine devam edecektir’’ denildi. Antrenör Enis Atmaca ise, katıldığı yönetim kurulu toplantısında hedeflerinin “Bu sezon ilk defa yer alacağımız Birinci Ligde Yozgat’ımızı ve kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmektir“ diye konuştu.